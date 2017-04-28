Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
28 апреля 2017
10:14Зачем нужен протокол испытаний
17 апреля 2017
13:00Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС
28 марта 2017
14:22О государственном контроле и надзоре в сфере жд перевозок
19 декабря 2016
15:48Россия задает тон
16 декабря 2016
15:13По плану и в полном объеме
15 декабря 2016
10:50О новых аспектах Таможенного кодекса ЕАЭС
16 сентября 2016
11:01М.Соколов о перевалке с борта на борт
8 сентября 2016
11:34Новый Кодекс и таможенные платежи
7 сентября 2016
10:53Новый Таможенный кодекс с 1 января 2017
30 ноября 2010
15:51Новый главный таможенный законSeaNews Club material
Таможенный кодекс ЕАЭС

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года

4 мая 2017, 15:37 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 120

По итогам работы Совета Евразийской экономической комиссии

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). К такому решению пришли государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обсудив проблемы таможенного регулирования. «В частности, комиссия и страны ЕАЭС должны утвердить на уровне Высшего Евразийского экономического совета эталонную модель национального механизма «единого окна», включающую детальное описание функций и архитектуры. Также планируется разработать инструменты, стандарты и регламенты, направленные на внедрение и развитие эталонной модели», - говорится в сообщении.

В итоге принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года.

Напомним, что в середине апреля на официальном сайте ЕАЭС опубликован Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который подписан главами-государств – членами Евразийского экономического союза, в том числе и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Согласно Договору, новый Таможенный кодекс должен был вступить в силу после уведомления государствами-членами о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, но не ранее 1 июля 2017 года.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
4 мая 2017
16:32Контейнерооборот ТайваняSeaNews Club material
15:37Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года
15:13Стоп работа
13:28Контейнерооборот портов ПрибалтикиSeaNews Club material
12:51Два «Капитана» на службе СМП
12:10Укрепление рубля и турецкий запрет зерна делает торговлю затруднительнойSeaNews Club material
11:09Имена инвесторов раскроют в ближайшее время
10:35ООО «Рога и копыта» от сертификации
10:304 мая в истории транспортной отрасли
3 мая 2017
17:10New Weekly №35 Грузооборот Дальнего Востока, 3 месяца 2017г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное