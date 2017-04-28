Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года

По итогам работы Совета Евразийской экономической комиссии

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). К такому решению пришли государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обсудив проблемы таможенного регулирования. «В частности, комиссия и страны ЕАЭС должны утвердить на уровне Высшего Евразийского экономического совета эталонную модель национального механизма «единого окна», включающую детальное описание функций и архитектуры. Также планируется разработать инструменты, стандарты и регламенты, направленные на внедрение и развитие эталонной модели», - говорится в сообщении.

В итоге принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года.

Напомним, что в середине апреля на официальном сайте ЕАЭС опубликован Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который подписан главами-государств – членами Евразийского экономического союза, в том числе и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Согласно Договору, новый Таможенный кодекс должен был вступить в силу после уведомления государствами-членами о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу, но не ранее 1 июля 2017 года.