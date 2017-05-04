Стоп работа

Верфь в Кунсане закроют

Hyundai Heavy Industries (HHI) приостановит работу своей верфи в Кунсане с июля этого года, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на подтвержденную компанией информацию. Это связано с отсутствием заказов.

В начале года HHI уже закрыла два дока в Ульсане из-за уменьшения количества заказов и последовавшим ухудшением финансового положения.

Стоит отметить, что верфь в Кунсане сравнительно новая, она начала работать около 10 лет назад.