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Контейнерооборот портов Прибалтики

4 мая 2017, 13:28 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 130

Вырос в первом квартале на 10,5%

По итогам первого квартала 2017 года четыре крупнейших контейнерных порта Прибалтики перевалили в совокупности 277,7 тыс.
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