Два «Капитана» на службе СМП

Из Архангельска в Европу

Транспортный флот ОАО «Северное морское пароходство» пополнился двумя современными серийными теплоходами.

Суда построены на голландской верфи Bodewes Shipyard в 2004 году. Дедвейт 3480 т, ледовый класс А1, номенклатура грузов: генеральные, лесные, контейнера. Длина каждого судна составляет 82,5 метра, ширина – 12,6 метра. В компании отмечают, что суда отвечают всем современным требованиям эффективности: боксовые трюма с высоким комингсом обеспечивают хорошую грузовместимость и низкий процент палубного груза, экономичный дизельный главный двигатель отвечает требованиям экологии и надежности, оборудование и механизмы от первоклассных производителей.

Теплоходы получили имена прославленных капитанов СМП, участников плавания в Северных конвоях в годы Великой Отечественной войны - Анатолия Сахарова и Валерия Коковина.

Основное направление работы для «Капитана Сахарова» и «Капитана Коковина» - существующий грузопоток экспортных пиломатериалов из порта Архангельск. Как сообщили SeaNews в СМП, «первые рейсы в ближайшее время запланированы за пиломатериалами в Онегу назначением на порты Европы».