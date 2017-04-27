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Каспийское море Азовское море фрахтовый рынок

Укрепление рубля и турецкий запрет зерна делает торговлю затруднительной

4 мая 2017, 12:10 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 167

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского морей

Фрахтовый рынок Азовского моря остается стабильным и низким. По данным судового брокера Руфко, укрепление рубля и турецкий запрет зерна делает торговлю невысокой и затруднительной.
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