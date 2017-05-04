Имена инвесторов раскроют в ближайшее время

О рекапитализации Yang Ming

Yang Ming планирует завершить второй этап рекапитализации к июню 2017 года, сообщает World Maritime News со ссылкой на Yang Ming.

Отмечается, что в соответствии с планом уменьшения уставного капитала с 4 мая возобновятся торговля акциями на Тайваньской фондовой бирже. Ожидается, что их цена в два раза будет превышать цену, действующую до 20 апреля, когда были приостановлены торги согласно плану рекапитализации Yang Ming, который был опубликован в начале этого года.

План рекапитализации позволит уменьшить долю уставного капитала компании, а также получить государственных и частных инвесторов, которые будут названы в ближайшее время. Этот план – составная часть комплексного плана, направленного на совершенствование финансовой структуры компании.