ООО «Рога и копыта» от сертификации

Прекратят существование

Своим мнением о перспективах госмонополизации в сфере сертификации на конференции «Техническое регулирование», организованной НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес», поделился председатель совета директоров ГК MRT Владислав Айрапетов.

По его оценке, «Общий фон монополизации государства в сфере соответствия оценки не прослеживается.

Прослеживаются нотки того, что мы все равно вернемся к тому, когда органы аккредитации были ФГУ, ФБУ. То есть, частный бизнес будет уходить из этой сферы в любом случае. Частный сектор изживается, или его к этому подводят. Вспомним пример крупнейшей компании «Трансаэро». Хорошо это или нет, если мы говорим про сертификацию? Я за то, чтобы эта сфера деятельности перешла в руки государства как регулятора. Потому что у частного бизнеса основная позиция – извлечение прибыли, хотя это неплохо. И когда речь идет о безопасности, было бы лучше, если бы этот вопрос регулировало госструктуры.

Сейчас, условно говоря, любой через госсуслуги через 90 дней может стать обладателем 50 органов и 150 лабораторий, заработать деньги и потом закрыться».

«Не зря сейчас государство вводит риск-ориентированную систему по органам сертификации, – считает В.Айрапетов. – Уже есть поправки в федеральный закон, согласно которым будет запрещена реклама в СМИ сертификации без наличия аккредитации. Закон вступит в силу ближайшее время. Посредников все меньше и меньше будет в этом бизнесе. Заявителя обяжут иметь прямой договор с органами по сертификации и с испытательной лабораторией. То есть, «серединку» между заявителем и органом по сертификации «схлопнут». Это серьезный шаг со стороны государства, потому что посредников, в том числе и недобросовестных, очень много сейчас. Через 5-7 лет ООО «Рога и копыта» встретить в этой сфере практически будет невозможно».

По данным MRT, аккредитованных лиц по Северо-Западу сейчас порядка тысячи: 150 органов по сертификации и 850 лабораторий. Из них в активной фазе находятся в лучшем случае порядка 20%. Все остальные, по словам В.Айрапетов, – это «спящие» лаборатории, которые были созданы при различных производствах в целях производственного контроля. «Они аккредитованы, в реестре есть, но не принимают активного участия по назначению».