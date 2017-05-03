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Автопром ледоколы

4 мая в истории транспортной отрасли

4 мая 2017, 10:30 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 153

События и факты

1904 год. В Великобритании основана компания "Роллс-Ройс".

1966 год. Минавтопром СССР и концерн FIAT подписали договор о техническом сотрудничестве. В соответствии с договором итальянская сторона поставила оборудование и передала документацию и лицензию на выпуск модели Fiat-124. Волжский автозавод, рассчитанный на ежегодное производство 660 тыс. легковых авто, был построен за три с небольшим года. Первая вазовская модель – «копейка» – по массовости стала второй в мире.

2010 год. Производственную линию завода Ford-Otosan в Турции покинул 6-миллионный Ford Transit.

1999 год. В этот день начался и 4 мая 2000 года завершился самый длинный в истории атомного ледокольного флота рейс. Атомоход «Арктика» провел в высоких широтах ровно год. Всего за год, прожитый во льдах, экипаж атомохода провел полярными морскими трассами 110 судов. А еще за это время «Арктика» сумела добавить к своему богатому послужному списку около 50 тысяч пройденных миль, из них 32 тысячи она прошла во льдах. И все это без единой поломки узлов и механизмов ледокола.

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