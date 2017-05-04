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Контейнерооборот Япония

Японский топ-5

3 мая 2017, 15:06 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 296

Рейтинг и объемы за 2014-2016 годы

По итогам 2016 года пять крупнейших портов Японии обработали в сумме 15,2 млн TEU.
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