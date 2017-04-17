Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
17 апреля 2017
16:58Самый большой контейнеровоз на НМТП
22 марта 2017
12:14Экскурсия на ИПП
20 марта 2017
13:05Контейнерные тренды Новороссийска
16 марта 2017
13:48Дорогой бункер и дисбаланс экспорта-импорта
19 января 2017
14:01Назначен заместитель начальника Новороссийской таможни
26 декабря 2016
14:38Тендер НМТП на реконструкции терминалов
1 декабря 2016
14:21Соглашение по расширению КСК
23 ноября 2016
16:13Evergreen запустил новый сервис на Новороссийск
11 ноября 2016
16:08Про «землетрясение» в Новороссийске
3 ноября 2016
11:44Arkas добавил судозаход
Новороссийск назначения

Кадровые назначения в Росморречфлоте

3 мая 2017, 14:07 / SeaNews / 0 Рейтинг: 304

Новый капитан порта Новороссийск

Приказом Федерального агентства морского и речного транспорта от 28.04.2017 г. № 64/к-мрф с 03 мая 2017 г. Тузинкевич Евгений Владимирович назначен на должность капитана морского порта Новороссийск федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Черного моря».

Фото из открытых источников

Оцените статью:

-2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
4 мая 2017
16:32Контейнерооборот ТайваняSeaNews Club material
15:37Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года
15:13Стоп работа
13:28Контейнерооборот портов ПрибалтикиSeaNews Club material
12:51Два «Капитана» на службе СМП
12:10Укрепление рубля и турецкий запрет зерна делает торговлю затруднительнойSeaNews Club material
11:09Имена инвесторов раскроют в ближайшее время
10:35ООО «Рога и копыта» от сертификации
10:304 мая в истории транспортной отрасли
3 мая 2017
17:10New Weekly №35 Грузооборот Дальнего Востока, 3 месяца 2017г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное