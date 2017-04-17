Новороссийск назначения Кадровые назначения в Росморречфлоте 3 мая 2017, 14:07 / SeaNews / 0 Рейтинг: 304 Новый капитан порта Новороссийск Приказом Федерального агентства морского и речного транспорта от 28.04.2017 г. № 64/к-мрф с 03 мая 2017 г. Тузинкевич Евгений Владимирович назначен на должность капитана морского порта Новороссийск федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Черного моря». Фото из открытых источников Оцените статью: -2