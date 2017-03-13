Магаданский морской порт застраховался

На 1,37 млрд рублей

ПАО «Магаданский морской торговый порт» провел открытые конкурсы на право оказание услуг по страхованию, победителем трех из них стало СПАО «Ингострах». Общая страховая защита для ПАО «Магаданский морской торговый порт» по трем конкурсам составила 1,37 млрд рублей. Договоры заключены сроком на один год.

Согласно заключенным договорам страховой защитой будет обеспечено недвижимое имущество порта, суда, а также спецтехника и передвижное оборудование, принадлежащее порту.

Кроме того, в рамках заключенных договоров застрахованы предпринимательские риски от перерыва в деятельности порта.