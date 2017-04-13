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Слияния и поглощения NYK K Line Контейнерный бизнес Mitsui

Обратились не по адресу

3 мая 2017, 13:18 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 283

О совместном контейнерном сервисе NYK, K Line и Mitsui OSK Lines

Федеральная морская комиссия США (FMC) отклонила создание совместного контейнерного сервиса NYK, K Line и Mitsui OSK Lines, ссылаясь на отсутствие полномочий на одобрение подобного рода слияния, сообщает Seatrade Maritime News.

Теперь же одобрение соглашения об интеграции операций контейнерных подразделений NYK, K Line и Mitsui OSK Lines требуется от Министерства юстиции США.

Отмечается, что осенью японские судовладельцы подписали трехстороннее соглашение о создании совместного контейнерного сервиса с 2018 года.

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