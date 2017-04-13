Слияния и поглощения NYK K Line Контейнерный бизнес Mitsui Обратились не по адресу 3 мая 2017, 13:18 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 283 О совместном контейнерном сервисе NYK, K Line и Mitsui OSK Lines Федеральная морская комиссия США (FMC) отклонила создание совместного контейнерного сервиса NYK, K Line и Mitsui OSK Lines, ссылаясь на отсутствие полномочий на одобрение подобного рода слияния, сообщает Seatrade Maritime News. Теперь же одобрение соглашения об интеграции операций контейнерных подразделений NYK, K Line и Mitsui OSK Lines требуется от Министерства юстиции США. Отмечается, что осенью японские судовладельцы подписали трехстороннее соглашение о создании совместного контейнерного сервиса с 2018 года. Оцените статью: 2