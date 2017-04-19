SHI построит четыре танкера

Сумма контракта – 334,8 долларов

Samsung Heavy Industries (SHI) получила заказ на строительство четырех судов для транспортировки сырой нефти. Соглашение подписано с азиатской компанией, название которой не раскрывается.

Ожидается, что танкеры будут ведены в эксплуатацию к июлю 2019 года. Стоимость контракта составляет 378,4 млрд южнокорейских вон (334,8 млн долларов). Цена каждого судна – 94,4 млрд вон.

Контракт был подписан сразу после того, как SHI присоединилась к программе финансового оздоровления двух компаний-соотечественников - DSME и Hyundai Heavy Industries.