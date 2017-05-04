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Воспользоваться «чужим» можно

3 мая 2017, 11:22 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 253

Если это сертификат на серийную продукцию

Можно ли использовать сертификат соответствия на продукцию, выданный конкретному импортеру, другим импортером – на этот вопрос искали ответ участники конференции «Техническое регулирования в рамках Евразийского экономического союза», организованной Гильдией «Гермес» в Петербурге.

В мероприятии, прошедшем под председательством директора Гильдии «Гермес» Романа Козлова, принимали участие председатель совета директоров группы компаний «MRT» Владислав Айрапетов, заместитель начальника отдела таможенных ограничений и экспортного контроля Балтийской таможни Игорь Шарыга, начальник отдела по контролю за аккредитованными лицами Территориального управления Россакредитации по Северо-Западному федеральному округ Ольга Беляева, главный государственный таможенный инспектор отдела торговых ограничений и экспортного контроля СЗТУ Любовь Сахарова.

Представитель таможенного брокера «Транслайн» поинтересовалась позицией Балтийской таможни по использованию сертификата соответствия, выданных конкретному импортеру. «Можно ли использовать сертификат соответствия на продукцию, выданный на другого заявителя, по доверенности от этого заявителя?» – спросила она у экспертов.

Отвечая на вопрос, И.Шарыга отметил, что есть нормативные документы, в которых прописаны основополагающие моменты. Из них следует, что область распространения разрешительных документов ограничена. «То есть, если мы говорим о сертификате соответствия или декларации о соответствии – а это документ, в котором заявитель декларирует соответствие собственной продукции, возникает вопрос: что же принес импортер на таможенную территорию и как сопоставить и идентифицировать ввезенный и задекларированный товар относительно защитного документа, который выдан другому юридическому лицу? Когда вы оформляете доверенность на автомобиль другому лицу, вы пишете, что разрешаете пользоваться свидетельством о регистрации автомобиля или все-таки автомобилем?» При этом, добавил И.Шарыга, сертификат соответствия, если он выдан на серийный выпуск, распространяется на всю продукцию.

Представитель «Транслайна» возразила, что Московская областная таможня принимает к действию сертификаты, выданные на другого заявителя, по доверенности от него, а Балтийская таможня – нет. «Разночтения налицо».

В.Айрапетов напомнил, что в Гражданском кодексе одна из статей говорит о том, что предъявлять в таможенные органы документ, подтверждающий соответствие, может либо заявитель, либо уполномоченное лицо.

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