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Сделка соглашение Евраз

ЕВРАЗ продаст свой порт

3 мая 2017, 10:47 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 245

Своему основному акционеру

«ЕВРАЗ» подписал соглашение о продаже своего порта в городе Находка ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» своему основному акционеру - Lanebrook Limited - за 354,4 млн долларов. Как сообщается на сайте компании, доходы от сделки будут, главным образом, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния.

Также в рамках этой сделки «ЕВРАЗ» и Находкинский порт заключили соглашение о перевалке грузов. Оно гарантирует непрерывность услуг, которые Находкинский порт будет оказывать «ЕВРАЗ» в течение следующих пяти лет.

Как отмечается в сообщении, сделка подлежит одобрению независимыми акционерами компании на общем собрании, которое состоится 23 мая. Ожидаемая дата закрытия сделки - 15 июня этого года.  

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