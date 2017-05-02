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Самое большое судно новых шлюзах

3 мая 2017, 09:56 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 75

Панамского канала

Второго мая через расширенный Панамский канал прошел контейнеровоз "COSCO Development" класса Neopanamax вместимостью более 13 тыс. TEU. Это самое большое, которое прошло через новые шлюзы с момента их открытия.

Длина судна составляет 366 метров, ширина – 48,2 метра. Контейнеровоз направляется к восточному побережью США из Азии с заходом в несколько портов. Судно задействовано на сервисе South Atlantic Express (SAX), принадлежащий Ocean Alliance.  Помимо него в сервисе заняты еще 11 судов вместимостью от 11 тыс. до 13 тыс. TEU.

Стоит отметить, что с момента открытия новых шлюзов расширенный Панамский канал обслужил более 1200 судов класса Neopanamax – в среднем 5,9 судов в день. Контейнеровозы составляют 43% траффика через канал, LPG- и LNG-перевозчики 29,1% и 8,3% соответственно.

Напомним, что предыдущий рекорд был отмечен в декабре прошлого года. Тогда через Панамский канал прошел контейнеровоз «Valparaiso Express» вместимостью 10589 TEU.

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