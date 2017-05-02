Самое большое судно новых шлюзах
Панамского канала
Второго мая через расширенный Панамский канал прошел контейнеровоз "COSCO Development" класса Neopanamax вместимостью более 13 тыс. TEU. Это самое большое, которое прошло через новые шлюзы с момента их открытия.
Длина судна составляет 366 метров, ширина – 48,2 метра. Контейнеровоз направляется к восточному побережью США из Азии с заходом в несколько портов. Судно задействовано на сервисе South Atlantic Express (SAX), принадлежащий Ocean Alliance. Помимо него в сервисе заняты еще 11 судов вместимостью от 11 тыс. до 13 тыс. TEU.
Стоит отметить, что с момента открытия новых шлюзов расширенный Панамский канал обслужил более 1200 судов класса Neopanamax – в среднем 5,9 судов в день. Контейнеровозы составляют 43% траффика через канал, LPG- и LNG-перевозчики 29,1% и 8,3% соответственно.
Напомним, что предыдущий рекорд был отмечен в декабре прошлого года. Тогда через Панамский канал прошел контейнеровоз «Valparaiso Express» вместимостью 10589 TEU.
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