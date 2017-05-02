Автопром 3 мая в истории транспортной отрасли 3 мая 2017, 09:28 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 64 События и факты 1921 год. Фигурка бульдога впервые использована в качестве символа американской компании по производству грузовиков Mack. 1978 год. На Волжском автозаводе собран 4-миллионный автомобиль «Жигули», которым стала «шестерка» ВАЗ-2106. Оцените статью: 0