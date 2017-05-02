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Автопром

3 мая в истории транспортной отрасли

3 мая 2017, 09:28 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 64

События и факты

1921 год. Фигурка бульдога впервые использована в качестве символа американской компании по производству грузовиков Mack.

1978 год. На Волжском автозаводе собран 4-миллионный автомобиль «Жигули», которым стала «шестерка» ВАЗ-2106.

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