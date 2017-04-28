Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
28 апреля 2017
12:35Нефть остается главным грузомSeaNews Club material
26 апреля 2017
16:42New Weekly №34 Грузооборот портов Южного региона, 3 месяца 2017г.SeaNews Club material
25 апреля 2017
10:18Грузооборот Антверпена
19 апреля 2017
17:13New Weekly №33 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 3 месяца 2017г.SeaNews Club material
10:46Южное зерноSeaNews Club material
17 апреля 2017
10:33Динамика в преддверии приватизации
14 апреля 2017
17:44Грузы Дела
12:32Тонны и TEU Роттердама
12 апреля 2017
16:54New Weekly №32 Грузооборот портов Севера РФ, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
11:18Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможниSeaNews Club material
грузооборот РЖД

Погрузка нефти на жд пошла вверх

2 мая 2017, 17:08 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 166

Оперативные данные РЖД за январь-апрель

По итогам января-апреля 2017 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 410,4 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля за отчетный период выросли на 9,2% до 119,9 млн тонн, кокса – на 3,5% до 3,7 млн тонн. Также увеличились объемы погрузки нефти и нефтепродуктов — на 1% до 80,5 млн тонн, черных металлов – на 0,1% до 23,9 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 5,7% до 19 млн тонн, лесных грузов – на 3,7% до 15 млн тонн, соды и химикатов – на 2,7% до 8,9 млн тонн, лома черных металлов – на 11,9% до 4,1 млн тонн. Погрузка зерна выросла на 1,8% до 6,7 млн тонн.

Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 14,1% больше, чем за первые четыре месяца 2016 года – их объем составил 11 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Строительных грузов было погружено на 3,7% меньше (до 40 млн тонн), чем годом ранее. Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась на 0,5% до 6,7 млн тонн, цемента — на 1,4% до 6,9 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды по итогам четырех месяцев сократилась по сравнению с уровнем прошлого года на 0,6% и составила 35,6 млн тонн.

Грузооборот за январь-апрель 2017 года составил 813 млрд тарифных т/км (+7,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1040,8 млрд т/км (+7,2%).

В апреле грузооборот сети РЖД вырос на 8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 205 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 7,4% – до 261,2 млрд т/км.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
3 мая 2017
09:56Самое большое судно новых шлюзах
09:283 мая в истории транспортной отрасли
2 мая 2017
17:08Погрузка нефти на жд пошла вверх
16:27Рекорд Ростерминалугля по итогам апреля
16:02Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2017
15:27Порт Хельсинки примет одновременно 5 круизных лайнеров
14:43Китайский экспорт-импорт
13:30Представитель Фонда Шелкового пути вошел в Совет директоров СИБУРа
12:20Происшествие на корейской верфи
12:00Eimskip получит кредит
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное