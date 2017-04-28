Погрузка нефти на жд пошла вверх

Оперативные данные РЖД за январь-апрель

По итогам января-апреля 2017 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 410,4 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля за отчетный период выросли на 9,2% до 119,9 млн тонн, кокса – на 3,5% до 3,7 млн тонн. Также увеличились объемы погрузки нефти и нефтепродуктов — на 1% до 80,5 млн тонн, черных металлов – на 0,1% до 23,9 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 5,7% до 19 млн тонн, лесных грузов – на 3,7% до 15 млн тонн, соды и химикатов – на 2,7% до 8,9 млн тонн, лома черных металлов – на 11,9% до 4,1 млн тонн. Погрузка зерна выросла на 1,8% до 6,7 млн тонн.

Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 14,1% больше, чем за первые четыре месяца 2016 года – их объем составил 11 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Строительных грузов было погружено на 3,7% меньше (до 40 млн тонн), чем годом ранее. Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась на 0,5% до 6,7 млн тонн, цемента — на 1,4% до 6,9 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды по итогам четырех месяцев сократилась по сравнению с уровнем прошлого года на 0,6% и составила 35,6 млн тонн.

Грузооборот за январь-апрель 2017 года составил 813 млрд тарифных т/км (+7,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1040,8 млрд т/км (+7,2%).

В апреле грузооборот сети РЖД вырос на 8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 205 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 7,4% – до 261,2 млрд т/км.