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Рекорд Ростерминалугля по итогам апреля

2 мая 2017, 16:27 / SeaNews / 0 Рейтинг: 173

1,949 млн тонн угля против 1,897 млн тонн в марте

АО «Ростерминалуголь установило новый рекорд месячной погрузки на суда. По итогам апреля этого года было погружено более 1,949 млн тонн угля против 1,897 млн тонн в марте, сообщили в компании. Рост к показателям аналогичного периода прошлого года составил 17 процентов.

В апреле этого года было обработано 29 судов. Средняя судовая партия составила 67,2 тыс тонн. Максимальная производительность при погрузке зафиксирована на отметке 55,4 тыс тонн за смену продолжительностью 12 часов.

Новые рекордные показатели в апреле 2017 года были зафиксированы и при выгрузке угля на терминале. За месяц были выгружены 28271 единица подвижного состава. Это позволило преодолеть планку ежемесячной выгрузки в 2 млн тонн угля. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил свыше 40 процентов, был преодолён предыдущий рекорд, установленный в марте 2017 года – 1,963 млн тонн или 27377 вагонов.

Рекордные показатели выгрузки были обеспечены высоким темпом работы: среднесуточная выгрузка вагонов в апреле 2017 года составила 942 вагона против 883 вагонов в марте, при этом максимальная суточная выгрузка в апреле 2017 года достигала 1050 вагонов, а за 12-часовую смену – 539 вагонов.

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