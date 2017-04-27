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фрахтовые ставки Спотовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2017

2 мая 2017, 16:02 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 177

Значительный рост ставок на европейском и американском направлениях

На 17 неделе значительно выросли спотовые ставки как на европейском, так и на американском направлении.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 16%, ставки на порты Средиземноморья – на 20,2%.
Ставки на порты западного побережья США выросли по сравнению с 16 неделей на 21,1%, на порты восточного побережья – на 13,8%.

В то же время ставки из Китая на Персидский залив снизились по сравнению с уровнем позапрошлой недели на 0,8%. Вместе с тем ставки на Австралию и Новую Зеландию повысились на 5,2%, а на южноамериканском направлении — на 19,6%.

На внутриазиатском трейде на 17 неделе года ставки на Сингапур поднялись на 13,3%. Ставки на Южную Корею увеличились по сравнению с позапрошлой неделей на 1,2%, на Гонконг — на 2,1%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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