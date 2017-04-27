Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2017

Значительный рост ставок на европейском и американском направлениях

На 17 неделе значительно выросли спотовые ставки как на европейском, так и на американском направлении.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 16%, ставки на порты Средиземноморья – на 20,2%.

Ставки на порты западного побережья США выросли по сравнению с 16 неделей на 21,1%, на порты восточного побережья – на 13,8%.

В то же время ставки из Китая на Персидский залив снизились по сравнению с уровнем позапрошлой недели на 0,8%. Вместе с тем ставки на Австралию и Новую Зеландию повысились на 5,2%, а на южноамериканском направлении — на 19,6%.

На внутриазиатском трейде на 17 неделе года ставки на Сингапур поднялись на 13,3%. Ставки на Южную Корею увеличились по сравнению с позапрошлой неделей на 1,2%, на Гонконг — на 2,1%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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