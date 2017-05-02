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Круизное судоходство Хельсинки

Порт Хельсинки примет одновременно 5 круизных лайнеров

2 мая 2017, 15:27 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 214

С 11-ю тысячами пассажиров на борту

Порт Хельсинки в этом году ожидает 270 заходов круизных лайнеров и 440 тыс. пассажиров, сообщает World Maritime News. Круизный сезон начнется 3 мая заходом лайнера «Astor», а закроет его судно «AIDAvita», которое прибудет в порт 20 октября.

По информации World Maritime News, самым насыщенным днем будет 31 мая, когда в порт зайдут сразу пять круизных лайнеров: норвежский «Getaway», немецкий «AIDAmar», итальянский «MSC Magnifica», а также лайнеры класса «люкс» «Le Soleal» и «Ocean Dream». В общей сложности на борту этих судов в один день прибудут 11 тыс. туристов.

Ожидается, что в этом году в Балтийском регионе число судозаходов круизных лайнеров увеличится на 15%, количество туристов – на 13%.

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