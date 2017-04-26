Китайский экспорт-импорт

Экспорт в феврале сократился

Министерство коммерции КНР опубликовало статистику внешней торговли страны за первые два месяца 2017 года.

По итогам января-февраля внешнеторговый оборот Китая вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 13,3% и составил 563,5 млрд долларов.

Экспорт увеличился на 4% до 302,8 млрд долларов. Импорт вырос на 26,4% до 260,7 млрд долларов.

В феврале внешнеторговый оборот был 249,3 млрд долларов – на 15,8% больше, чем годом ранее.

Экспорт в феврале сократился на 1,3% до 120,1 млрд долларов, в то время как импорт вырос на 38,1% и составил 129,2 млрд долларов.