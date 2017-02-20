Представитель Фонда Шелкового пути вошел в Совет директоров СИБУРа

Избран новый состав Совета директоров

Акционеры ПАО «СИБУР Холдинг» на годовом общем собрании акционеров избрали новый состав Совета директоров компании. В Совет директоров вошел представитель нового акционера группы – Фонда Шёлкового пути.

Совет директоров СИБУРа сформирован в следующем составе:

1. Леонид Михельсон– Председатель правления ОАО «НОВАТЭК»

2. Рубен Варданян – Президент ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ» (независимый директор)

3. Александр Дюков - Генеральный директор ОАО «Газпром нефть»

4. Дмитрий Конов – Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг», Председатель правления ООО «СИБУР»

5. Денис Никиенко– Генеральный директор ООО «Ладога Менеджмент»

6. Владимир Разумов – Член правления ПАО «СИБУР Холдинг», Член правления ООО «СИБУР»

7. Илья Тафинцев – Директор по стратегическим проектам ОАО «НОВАТЭК»

8. Геннадий Тимченко - Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

9. Кирилл Шамалов – Президент ООО «Ладога Менеджмент»

10. Чан Чжэньюн (Chang Zhenyong) - Вице-президент Sinopec

11. Ван Дань (Wang Dan) - Исполнительный вице-президент Фонда Шелкового Пути

ПАО «СИБУР Холдинг» получило уведомление о том, что 25-27 апреля 2017 года был совершен ряд сделок с акциями Компании:

- ООО «Траст» приобрело 17% акций Компании у ООО «Яуза 12», а также увеличило до 99.9% свою долю в уставном капитале ООО «ОлеФинИнвест» (ОФИ), которому принадлежит 34,08% акций Компании;

- Г.Н. Тимченко вышел из состава участников ОФИ, получив свой пакет акций Компании в прямое владение и увеличив его на 2,7%.

Структура бенефициарного владения ПАО «СИБУР Холдинг» в результате указанных сделок: