Происшествие на корейской верфи

Есть жертвы

Пять человек погибли и 20 ранены в результате падения крана на строящееся судно 1 мая на корейской верфи Samsung Heavy Industries, сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на корейские власти.

Инцидент произошел из-за столкновения двух кранов в порту города Кодже во время строительства нефтяной платформы для французской энергетической компании. Вес рухнувшего крана составлял 32 тонны. Пять человек погибли на месте, шесть получили серьезные повреждения, 14 человек – легкие ранения.