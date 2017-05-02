Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
2 мая 2017
09:302 мая в истории транспортной отрасли
25 апреля 2017
10:09Навал в Калининграде
19 апреля 2017
15:30Крушение сухогруза «Герои Арсенала»
18 апреля 2017
12:15Происшествие в порту Азов
14 апреля 2017
10:1214 апреля в истории транспортной отрасли
13 апреля 2017
09:5313 апреля в истории транспортной отрасли
10 апреля 2017
11:36Происшествия за выходные
09:4110 апреля в истории транспортной отрасли
31 марта 2017
09:51Навал в Астрахани
28 марта 2017
14:22О государственном контроле и надзоре в сфере жд перевозок
Происшествия Samsung

Происшествие на корейской верфи

2 мая 2017, 12:20 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 329

Есть жертвы

Пять человек погибли и 20 ранены в результате падения крана на строящееся судно 1 мая на корейской верфи Samsung Heavy Industries, сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на корейские власти.

Инцидент произошел из-за столкновения двух кранов в порту города Кодже во время строительства нефтяной платформы для французской энергетической компании. Вес рухнувшего крана составлял 32 тонны. Пять человек погибли на месте, шесть получили серьезные повреждения, 14 человек – легкие ранения.

фото Yonhap News

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
3 мая 2017
09:56Самое большое судно новых шлюзах
09:283 мая в истории транспортной отрасли
2 мая 2017
17:08Погрузка нефти на жд пошла вверх
16:27Рекорд Ростерминалугля по итогам апреля
16:02Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2017
15:27Порт Хельсинки примет одновременно 5 круизных лайнеров
14:43Китайский экспорт-импорт
13:30Представитель Фонда Шелкового пути вошел в Совет директоров СИБУРа
12:20Происшествие на корейской верфи
12:00Eimskip получит кредит
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное