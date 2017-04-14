кредиты контейнеровозы Eimskip Eimskip получит кредит 2 мая 2017, 12:00 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 228 На строительство двух контейнеровозов Eimskip достигла соглашения о финансировании строительства двух контейнеровозов вместимостью 2 тыс. 150 TEU, заказанные в январе 2017 года, сообщает World Maritime News. Кредит в евро на 15 лет, который предоставит China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure), обеспечит 80% контрактной стоимости судов. Стоимость каждого контейнеровоза, согласно контракту между China Shipbuilding Trading Company Limited и Guangzhou Wenchong Shipyard, составит 32 млн долларов. Первый платеж в размере 40% поступит в период строительства судов, 60% - по факту поставки. Ввод в эксплуатацию судов ожидается в 2019 году. Как отмечается, новые контейнеровозы станут крупнейшими во флоте Eimskip. Оцените статью: 0