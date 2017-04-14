Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
14 апреля 2017
16:43Банки вложат 2,6 млрд долларов в DSME
28 февраля 2017
16:55Определение суда по Компании Усть-Луга
22 февраля 2017
16:04Усть-Луга расплатилась по долгам
16 декабря 2016
11:07Японские деньги для Ямал СПГ
12 декабря 2016
15:56Новый кредит Ямал СПГ
29 ноября 2016
10:02Компания Усть-Луга начала выплату долга
24 ноября 2016
09:50Совкомфлот рефинансирует кредит
1 ноября 2016
19:22Ленобласть выплатила долг Компании Усть-Луга
28 сентября 2016
17:20Ростерминалуголь берет кредит
8 сентября 2016
17:28Совкомфлот привлек 1,26 млрд долларов
кредиты контейнеровозы Eimskip

Eimskip получит кредит

2 мая 2017, 12:00 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 228

На строительство двух контейнеровозов

Eimskip достигла соглашения о финансировании строительства двух контейнеровозов вместимостью 2 тыс. 150 TEU, заказанные в январе 2017 года, сообщает World Maritime News.

Кредит в евро на 15 лет, который предоставит China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure), обеспечит 80% контрактной стоимости судов.

Стоимость каждого контейнеровоза, согласно контракту между China Shipbuilding Trading Company Limited и Guangzhou Wenchong Shipyard, составит 32 млн долларов. Первый платеж в размере 40% поступит в период строительства судов, 60% - по факту поставки. Ввод в эксплуатацию судов ожидается в 2019 году.

Как отмечается, новые контейнеровозы станут крупнейшими во флоте Eimskip.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
3 мая 2017
09:56Самое большое судно новых шлюзах
09:283 мая в истории транспортной отрасли
2 мая 2017
17:08Погрузка нефти на жд пошла вверх
16:27Рекорд Ростерминалугля по итогам апреля
16:02Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2017
15:27Порт Хельсинки примет одновременно 5 круизных лайнеров
14:43Китайский экспорт-импорт
13:30Представитель Фонда Шелкового пути вошел в Совет директоров СИБУРа
12:20Происшествие на корейской верфи
12:00Eimskip получит кредит
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное