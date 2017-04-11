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Владивосток Круизное судоходство

Лайнер Costa Victoria открыл круизный сезон

2 мая 2017, 11:24 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 246

Для Владивостока

Сегодня круизный лайнер Costa Victoria открыл сезон круизных судов для Владивостока, сообщает администрация города. Безопасность швартовой операции обеспечивали два буксира ВМТП — "Богатырь" и "Добрыня".

Этот лайнер работает на открытой в прошлом году круизной линии, которая связывает порты Южной Кореи и Японии с Владивостоком. Длина «Costa Victoria» - 253 метра, ширина - 32,5 метра, водоизмещение - 75 166 тонн. Его каюты, размещенные на 14 палубах, могут принять 2 349 пассажиров, которых обслуживают 790 членов экипажа.

Уже сегодня "Costa Victoria" покинет Владивосток и возьмет курс на Японию. Следующий заход лайнера ожидается 7 мая, а затем еще и 20, и 31 мая. 30 мая Владивосток встретит еще одно круизное судно —"Costa Neoromantica". По информации администрации Владивостока, в целом в этом году столица Приморья ожидает рекордные для себя по количеству 13 заходов иностранных круизных лайнеров.

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