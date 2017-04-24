Обзор мирового рынка бункеровки. 18 неделя 2017

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2 мая 2017, 10:46 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 255

Бункерное топливо продолжает дешеветь

На 18 неделе года во всех исследуемых портах подешевели практически все виды бункерного топлива. Так, в Роттердаме, по состоянию на начало недели, стоимость IFO 380 опустилась по сравнению с показателем прошлой недели на 2,1% до $279, IFO 180 — на 2% до $297.
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