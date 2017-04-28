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Таможенные процедуры ВЭД Сертификация

Про «двоякие» сертификаты соответствия

2 мая 2017, 10:17 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 249

Рассказала начальник отдела по контролю за аккредитованными лицами Территориального управления Росаккредитации по Северо-Западному федеральному округ Ольга Беляева

Какие сертификаты соответствия на продукцию имеют признаки фальсификации и почему за выдачей сертификатов лучше не обращаться к организациям-посредникам, на эти вопросы ответила начальник отдела по контролю за аккредитованными лицами Территориального управления Росаккредитации по Северо-Западному федеральному округ Ольга Беляева в ходе конференции «Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза», которую организовало НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес».

Как отметила О.Беляева, в практике Управления встречаются случаи рассмотрения представленных сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, имеющих признаки фальсификации. Как правило, такие декларации отправляются в рамках взаимодействия в территориальный орган для проверки и получения консультации. «Есть несколько причин, почему документы подобного рода можно расценить как фальсификат, – сказала она. – Либо эти декларации и сертификаты не зарегистрированы в установленном порядке в соответствующих реестрах. Либо они выданы или оформлены с грубыми нарушениями требований стандартов и правил оформления. Либо испытания продукции делаются в лабораториях, которые не были аккредитованы на данные испытания». К этому также можно добавить те факты, когда документы выдаются аккредитованными лицами за пределами утвержденной области. «Приведу пример: выдавался сертификат на цемент органами, которые не могли сертифицировать цемент вообще. Но тем не менее такие сертификаты были выданы», – пояснила О.Беляева.

Причиной таких несоответствий, за исключением прямого умысла, является то, что в деятельности участников ВЭД появилась практика обращаться за выдачей сертификатов к организациям-посредникам, а не напрямую в аккредитованные органы и в соответствующие лаборатории. Посредники оказывают «консультационные услуги». «В большей части, по практике того, что происходит, те, кто предоставляет такие, «поддельные» я говорить не буду – «двоякие» протоколы и сертификаты, прослеживаются московские организации, – отметила О.Беляева. – Вся информация есть в Реестре, и все можно проверить, какие аккредитованные организации, у кого приостановлена деятельность, в какой области они аккредитованы. Получается, что эти документы заведомо незаконным путем появляются, без предъявления товара, технической документации и без необходимых исследований и испытаний».

О.Беляева рекомендовала участникам ВЭД взаимодействовать только с аккредитованными организациями, а не с посредниками, и принимать меры по самостоятельной проверке правильности выдаваемых документов. Главное, по ее мнению, – обеспечить фактическое, а не виртуальное прохождение товаров через процедуру подтверждения соответствия, а от иностранных контрагентов необходимо добиваться соответствия товаров установленным требованиям, в том числе в части маркировки и технической документации.

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