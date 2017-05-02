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2 мая в истории транспортной отрасли

2 мая 2017, 09:30 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 223

События и факты

1919 год. Открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания «Mercury Air Service» совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего и на остров Санта-Каталина на самолёте Junkers-Larsen JL-6.

1930 год. В торжественной обстановке состоялась закладка Горьковского автомобильного завода, который был пущен в строй в первый день 1932 года. Проект завода разрабатывался при помощи американских специалистов, главным образом фирмы Форд.

2006 год. Умерла последняя свидетельница гибели «Титаника» — американка Лиллиан Гертруд Асплунд.

2013 год. Около 10 часов вечера контейнеровоз «Ignazio Messina», принадлежащий компании «Jolly Nero», врезался в 50-метровую башню управления порта Генуи, в результате чего башня рухнула и разрушила соседнее здание, погибли 9 человек. Капитан, старший помощник и шкипер были осуждены по обвинению в непредумышленном убийстве, множественных нарушениях транспортной безопасности и нанесения материального ущерба порту из-за небрежного маневра. Как бы трагично это ни было, все могло бы быть еще хуже, если бы инцидент произошел в дневное время, когда в здание, разрушенное башней, было заполнено служащими.

На фото: закладка Горьковского автомобильного завода

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