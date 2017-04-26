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Организованный хаос

28 апреля 2017, 16:27 / SeaNews / Рейтинг: 82

Про заторы в связи с перетасовкой альянсов

«Организованный хаос» – так охарактеризовал в разговоре с Loadstar ситуацию, сложившуюся в связи с началом работы новых альянсов – THE Alliances и Ocean Alliances – представитель одного из перевозчиков.

По словам источника, перевести суда и контейнеры на новые расписания и в новые хабы оказалось сложнее, чем казалось раньше. В результате определенная часть груза зависла на терминалах в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе.

Из-за перестановки, ввода, вывода и снятия с сервисов судов возникли накладки с соблюдением расписания и покрытием всех заявленных портов.

«Мы фрахтуем [дополнительные суда] и привлекаем common feeder’ы, там где есть такая возможность, но это сложно согласовать, порой контейнеры просто вынуждены стоять на причале и ждать очередного большого парохода», – цитирует Loadstar участника рынка.

Несоблюдение расписания ультраконтейнеровозами, по мнению многих, – главная причина возникновения заторов в крупнейшем контейнерном порту мира Шанхае.

По данным Loadstar, судам приходится ждать постановки к причалу до трех дней. Ситуация в Шанхае усугубляется сильным туманом, а заторы тем временем возникли и в других крупных китайских хабах, таких как Нинбо и Циндао. Перевозчики вынуждены перенаправлять суда в другие порты.

Тем временем участники рынка без всякого оптимизма ждут, когда эхо заторов в Китае докатится до Северной Европы, где дефицит причальных мощностей и тыловых площадей уже ранее возникал в связи с увеличением размера контейнеровозов.

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