Новая FSRU пополнила флот Hoegh LNG

Еще три строятся

27 апреля Höegh LNG ввел в эксплуатацию новострой «Höegh Giant» - плавучую установку по хранению и регазификации СПГ (FSRU) вместимостью 170 тыс. куб. м. Длина судна составляет 294 метра, ширина – 46 метров, построено на вервях Hyundai Heavy Industries.

Установка будет работать для проекта Tema LNG в Гане по 20-летнему контракту с Quantum Power (QP). У фрахтователя есть пятилетний опцион на продление контракта. По условиям сделки начало работы ожидается с середины 2018 года.

Еще три FSRU строятся для Höegh LNG. Как ранее сообщал SeaNews, их планируется ввести в эксплуатацию соответственно в первом и четвертом квартале 2018 года, а также во втором квартале 2019 года.

Всего у Höegh LNG 10 плавучих регазификационных установок в эксплуатации и в стадии строительства, сообщает World Maritime News со ссылкой на President и CEO Свейнунга Стёле.