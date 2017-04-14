Безработные контейнеровозы

Число и вместимость простаивающих судов сократились

По состоянию на 17 апреля флот безработных контейнеровозов сократился как по количеству судов, так и по их суммарной вместимости. За 2 недели, предшествующие отчетной дате, число поставленных на прикол судов снизилось на 42 единицы, а их общая вместимость — на 271,4 тыс.