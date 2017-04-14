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Безработные контейнеровозы контейнерный флот

Безработные контейнеровозы

28 апреля 2017, 15:09 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 95

Число и вместимость простаивающих судов сократились

По состоянию на 17 апреля флот безработных контейнеровозов сократился как по количеству судов, так и по их суммарной вместимости. За 2 недели, предшествующие отчетной дате, число поставленных на прикол судов снизилось на 42 единицы, а их общая вместимость — на 271,4 тыс.
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