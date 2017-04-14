Безработные контейнеровозы
28 апреля 2017, 15:09 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 95
По состоянию на 17 апреля флот безработных контейнеровозов сократился как по количеству судов, так и по их суммарной вместимости. За 2 недели, предшествующие отчетной дате, число поставленных на прикол судов снизилось на 42 единицы, а их общая вместимость — на 271,4 тыс.
Число и вместимость простаивающих судов сократились
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:
- Заказать: Подписка SeaNews (пакет для 5-ти пользователей на 12 месяцев) - 45000 руб.
- Заказать: Подписка SeaNews (пакет для 5-ти пользователей на 6 месяцев) - 26000 руб.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!