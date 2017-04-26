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грузооборот Портовая перевалка грузопоток СПГ Нефтеналив

Нефть остается главным грузом

28 апреля 2017, 12:35 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 187

Оборот нефтеналивных грузов и газа через российские порты

По прогнозам министерства энергетики, экспорт нефти из России в 2017 году может незначительно вырасти.
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