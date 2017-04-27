Рефы в Кунцево-2

FESCO развивает кросс-докинг платформы для температурных грузов

В рамках проекта развития кросс-докинга температурных грузов «МБ-ФЕСКО Транс» начала обработку рефконтейнеров на станции Кунцево-2 Московской железной дороги. По информации FESCO, это единственный терминал в пределах МКАД, на котором технологически возможно подключение рефрижераторных контейнеров.

В апреле ОАО «РЖД» завершило модернизацию терминала, подготовив инфраструктуру для обработки рефрижераторных контейнеров. «МБ-ФЕСКО Транс» в свою очередь отработало технологию консолидации грузов для отправки в регионы в рамках интермодальной цепочки FESCO на автомобилях и по железной дороге, а также технологию приема крупных партий для дальнейшей доставки грузов по Москве и Московской области в формате небольших партий «до двери» клиентов. Первый рефрижераторный сцеп с продуктами питания был отправлен со станции Кунцево-2 во Владивосток 22 апреля.

Начало работы на терминале на западе Москвы – часть проекта развития технологии кросс-докинга температурных грузов. Она предполагает оперативную перетарку грузов в контейнеры с других видов транспорта непосредственно на терминале, без длительного хранения. FESCO наращивает объемы температурных грузов, перевозимых в рефконтейнерах в рамках интермодальной цепочки на базе собственных активов. В ближайшее время «МБ-ФЕСКО Транс» планирует открыть еще две кросс-докинг платформы для температурных грузов в непосредственной близости от МКАД, на юге и востоке столичного региона.