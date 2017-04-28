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СПГ Газовоз Сахалин-2

30 млн кубометров СПГ за восемь лет

28 апреля 2017, 11:23 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 121

Перевез газовоз «Cygnus Passage» с Сахалина в Японию

Сегодня от терминала СПГ Пригородное в заливе Анива отшвартовался газовоз «Cygnus Passage, чтобы доставить в Японию очередную партию СПГ, сообщает «Сахалин Энерджи». В рамках проекта «Сахалин-2» на газовоз было отгружено 30 млн куб. м сжиженного природного газа.

Как отмечают в компании, «Cygnus Passage» можно по праву назвать самым трудолюбивым газовозом в мире – из 365 дней в году почти 300 дней судно находится в рейсах. Газовоз доставляет сахалинский СПГ крупнейшим электрогенерирующим предприятиям Японии – компаниям JERA и Tohoku Electric.

На проекте «Сахалин-2» «Cygnus Passage» работает с 2009 года, когда был введен в эксплуатацию завод по сжижению природного газа. Общая грузовместимость судна – 147 800 куб. м. С начала работы на проекте судно заходило в порт Пригородное более 240 раз.

По информации «Сахалин Энерджи», транспортировка СПГ проекта «Сахалин-2» осуществляется как танкерами покупателей, как в случае с «Cygnus Passage», так и газовозами серии «Гранд» («Grand Elena», «Grand Aniva», «Grand Mereya»), построенными специально для проекта, а также судами «Amur River» и «Ob River», зафрахтованными «Сахалин Энерджи» на долгосрочной основе.

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