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M&A Maersk Line Hamburg Sud

It's a deal

28 апреля 2017, 11:05 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 149

Сделка по приобретению Maersk Hamburg Sued одобрена правлением Maersk Line и Oetker Group

Правления Maersk Line и Oetker Group одобрили приобретение Maersk Line Hamburg Sued.

Как отметил, комментируя принятое решение, CEO Maersk Line и A.P.Moller-Maersk Сорен Скоу, due diligence показал, что бизнес Hamburg Sued хорошо организован.

Стоимость сделки составит 3,7 млрд евро, финансирование предусмотрено за счет индицированного кредита.
«Мы считаем цену 3,7 млрд евро справедливой, – сказал С.Скоу. – Оставив Hamburg Sued самостоятельной структурой, мы сократим риски и расходы, связанные со сделкой и с интеграцией, получив при этом синергетический эффект от объединения операций».

Синергетический эффект в Maersk оценивают в 350-400 млн долларов ежегодно. По словам С.Скоу, отдачу от приобретения Hamburg Sued Maersk Line начнет получать уже в 2019 году.

Hamburg Sued сохранит собственную структуру и будет работать под собственными брендами, при этом объединение линеек сервисов обеих компаний, рассчитывают в Maersk, даст увеличение числа рейсов, сокращение транзитного времени, рост числа портов захода и прямых связок между отдельными портами, а также снизит необходимость трансшипмента.

Объединенный флот двух компаний будет состоять из 743 судов суммарной вместимостью порядка 3,9 млн TEU, что соответствует 18,7% вместимости всего глобального контейнерного флота.

Как отмечают в Maersk, сделка подлежит согласованию с соответствующими властями. Напомним, ранее в апреле было получено одобрение Еврокомиссии, в марте – одобрение Федеральной морской комиссии США.

Закрыть сделку стороны рассчитывают до конца 2017 года. До того времени Maersk Line и Hamburg Sued будут работать в обычном режиме как отдельные независимые компании.

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