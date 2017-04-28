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Новороссийск на ледовых испытаниях в Карском море

28 апреля 2017, 10:23 / SeaNews / Рейтинг: 134

Уже успев поработать в Белом море и на доставке к Земле Франца-Иосифа

По информации ФГУП «Росморпорт», 28 апреля новый дизель-электрический ледокол «Новороссийск» приступил к ледовым испытаниям в Карском море.

Судно вышло из порта Мурманск в западный сектор Арктики для подтверждения спецификационных требований. Ледоколу предстоит преодолеть непрерывным ходом со скоростью 2 узла сплошное ледяное поле толщиной 1 метр, а также выполнить ледокольные операции при толщине льда до 1,5 м.

В соответствии с программой ледовых испытаний при определении показателей ледовой ходкости судна измеряются скорость его движения, частота вращения гребных винтов, мощность энергетической установки и толщина преодолеваемого льда.

Дизель-электрический ледокол «Новороссийск», построенный в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», вошел в состав флота Росморпорта в конце декабря 2016 года.

Судно сконструировано с применением передовых технологий и способно преодолевать льды толщиной до 1,5 м. Ледокол предназначен для выполнения проводки крупнотоннажных судов, буксировки, помощи судам, терпящим бедствие, и перевозки грузов.

Как отмечают в Росморпорте, «Новороссийск» уже успел зарекомендовать себя как надежное и современное судно. В феврале 2017 года благодаря успешной работе ледокола было доставлено свыше 160 тонн грузов к островам архипелага Земля Франца-Иосифа, а менее чем за месяц работы в Белом море «Новороссийск» провел более полусотни судов.

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