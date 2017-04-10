Зачем нужен протокол испытаний

И куда везти на сертификационные испытания снегоболотоход

В Петербурге прошла конференция «Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза», организованная НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес». Основные вопросы, которые обсудили участники конференции, касались сертификационных испытаний.

Открывая конференцию, директор НП ГПУ ВЭД «Гермес» Роман Козлов рассказал, что 19 апреля в рамках проведения административной реформы таможенной службы состоялось установочное заседание экспертной рабочей группы по направлению «таможенный контроль». «Рабочая группа состоит группа состоит из представителей бизнеса, в рамках «открытого правительства, – сообщил Р.Козлов. – Бизнесмены, при активной позиции Гильдии, составили список из 20 вопросов по модернизации таможенной системы. Стратегические вещи – это таможенная стоимость, техническое регулирование, категорирование участников внешнеэкономической деятельности и маркировка товара. Отрадно, что по этим вопросам мы нашли понимание».

Теме технического регулирования, на которой остановился председатель совета директоров группы компаний MRT, руководитель комитета Гильдии по техническому регулированию, стандартизации и оценки соответствия Владислав Айрапетов, в последнее время стали уделять более пристальное внимание различные надзорные органы ФТС в особенности. Все больше появляется вопросов у участников ВЭД в связи с нововведениями в техническом регулировании в рамках таможенного союза. «В адрес Гильдии, в адрес нашего комитета ежедневно поступают различные запросы, – отметил В.Айрапетов. – Но сегодня лидером запросов являются вопросы, связанные с протоколами испытаний. Зачем вообще нужен протокол испытаний? Где его можно получить? Какие риски несет документ, лаборатории которых уже не имеют аттестаты аккредитации или приостановлена их деятельность?»

По словам В.Айрапетова, еще семь лет назад тема с протоколами испытаний не поднималась, потому что применялась система однополярного контроля. «Все помнят времена Госсстандарта. Тогда процветал формат упрощенной сертификации, не было Единого реестра, были только бумажные носители. Таможня могла сделать только запрос в органы сертификации и в течение 30 дней получить от него ответ. Для ускорения процессов ФТС отправляла оперативный запрос. В итоге, не было источника, на который надзорные структуры могли бы сослаться. Сейчас мы понимаем, что такой источник есть – это Росаккредитация. Конечно, механизм и процедуры не доведены еще до идеального состояния, но, по крайней мере, любая структура может открыть реестр и всегда увидеть тот или иной документ, его историю и статус. Сегодня главная задача – искоренение кривой системы оценки соответствия».

Говоря о протоколе испытаний, В.Айрапетов остановился на двух процедурах – декларировании и сертификации, отметив, что это два принципиально разных подхода к подтверждению соответствия.

«При декларировании продукции заявитель имеет право без участия органа по сертификации регистрировать свои декларации о соответствии. Для этого необходимо получить электронный ключ. И, в принципе, свои декларации вы можете регистрировать самостоятельно. Что для этого нужно? Вы должны направить свою продукцию, которую вы пытаетесь задекларировать, в испытательную лабораторию, по результатам проведения сертификационных испытаний вам выдается протокол испытаний. Если вы не хотите регистрироваться самостоятельно, с этим протоколом и с необходимой документацией вы идете в любой орган, у которого есть данная продукция в области аккредитации, который имеет аккредитацию и включен в реестр аккредитованных лиц в национальной части, и орган обязан, я подчеркиваю, обязан в рамках национальной системы сертификации зарегистрировать вашу декларацию. Отказать он вам не имеет права. Предположим, вы решили не делать это самостоятельно, а обратиться в орган по сертификации. Протокол испытаний при регистрации деклараций должен быть у вас в наличии т.е. орган по сертификации должен вам его передать, иначе вам потом будет сложно доказать, что орган оказывал вам работу полного комплекса! Что касается сертификата, то здесь несколько другая процедура. Вы обращаетесь в орган по сертификации, и он уже сам направляет вашу продукцию в лабораторию, с которой у него подписан договор. Поэтому при сертификации на это действие вы никак не можете повлиять. Испытательная лаборатория обязана выдавать протокол в двух экземплярах, один из которых передаются заявителю, лицу, которое является держателем сертификата», а второй остается в органе по сертификации в деле.

Как можно проверить легитимность протокола испытаний? На этот вопрос В.Айрапетов ответил, что, к сожалению, на сегодня в России только входит в систему публикация протоколов испытаний не в виде номерковой системы в реестре, а в виде его погружения, то есть сейчас испытательные лаборатории публикуют диапазоном номера протоколов, который они выдавали за тот или иной период. «То есть, как таковой репликации самого протокола сегодня не происходит, – пояснил он. – Но Росаккредитация разъясняет, что в ближайшее время данный сервис будет работать. С этого момента можно будет увидеть в реестре сам протокол, он будет иметь такую же систему визуальной публикации».

На сегодняшний день протокол можно проверить следующим путем: заявитель имеет право написать запрос в испытательную лабораторию. Лаборатория обязана предоставить протокол испытаний, в которой указана декларация о соответствии. В.Айрапетов особо подчеркнул, что работая с органами, необходимо требовать при заказе декларации соответствия протокол испытаний.

Как определить, что лаборатория недобросовестная? На сегодняшний день, кроме как обратиться к реестру на сайте Росаккредитации, других рычагов по выявлению недобросовестных лабораторий нет. Если она есть в реестре, значит, Росаккредитация ее проверила. «Но мы знаем прецеденты, когда лаборатории аккредитуются, на момент аккредитации они берут оборудование, проходят все процедуры, дальше это оборудование отдают, и у них уже ничего нет, – сказал В.Айрапетов. – Они занимаются тем, что просто регистрируют номера в журнале. Даже официальной процедуры у них нет. Росаккредитация с этим борется. Хочу отметить, что в Северо-Западном регионе таких случае практически нет. Это происходит в основном в центральной части России».

Также В.Айрапетов рассказал о номерковой системе: «Не все лаборатории готовы работать по созданию протокола испытаний. Они готовы продавать номера, вернее, диапазон номеров для органов по сертификации. Орган по сертификации вставляет их в свои документы. Чем это чревато? Идет запрос таможенный службы, предоставить протокол невозможно, его просто нет. Есть какой-то номер какой-то лаборатории, но визуально и технически протокола нет. В этом случае орган сертификации должен принять меры и аннулировать документ, иначе к органу будут вопросы со стороны Росакредитации».

Участники ВЭД отмечают, что предоставлять огромный пакет документов для сертификации, образцы – очень проблематично, особенно если товар еще только ввезен и находится в зоне таможенного оформления, то доставить образец на испытания зачастую технически невозможно. «Недавно был вопрос: как везти башенный кран на лабораторные испытания? – поделился В.Айрапетов. – Есть такое понятие – выездные испытания. Приведу пример по снегоболотоходу. Этот вид продукции, для которой в России есть только одна испытательная лабораторию, которая имеет собственное болото. И она находится в Сибири. Как можно провести испытания, если лаборатория в Сибири?»

По словам В.Айрапетова, унифицированного решения этого вопроса сегодня нет, особенно в отношении негабаритной продукции.