28 апреля в истории транспортной отрасли

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28 апреля 2017, 09:43 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 22

События и факты

1947 год. Иосифу Сталину показали «Победы» – уже серийные. Говорят, вождь проворчал: «Пусть маленькая, но все равно «Победа».

1976 год. На мачте ледокола Дальневосточного морского пароходства «Красин» был поднят отечественный флаг.

1984 год. Уложено "золотое звено", состоялась стыковка Восточного участка БАМа.

1998 год. С конвейера Волжского автозавода сошел первый дизельный «Жигуль» — ВАЗ-21045.

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