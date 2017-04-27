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Контейнерооборот DP World

DP World увеличил контейнерооборот

27 апреля 2017, 16:50 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 178

Динамика вдвое выше рыночной

Суммарный контейнерооборот терминалов DP World составил по итогам первого квартала 2017 года 16,4 млн TEU. Это на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года – для сравнения, среднерыночная динамика, по данным компании, была +2,6%.

Перевалка контейнеров терминалами региона Ближний Восток, Европа и Африка увеличился на 5,2% до 6,7 млн TEU. Контейнерооборот в регионе АТР и Индийский субконтинент вырос на 5,8% до 7,2 млн TEU. На терминалах региона Австралия, Северная и Южная Америка было обработано 2 млн TEU – на 7% больше, чем годом ранее

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