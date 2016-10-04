Рекордное количество контрактов

Получила HHI

Hyundai Heavy Industries (HHI) за период январь-апрель получила контракты на строительство 39 судов стоимостью 2,3 млрд долларов. Это самый большой заказ за сопоставимый период за последние три года.

Только в апреле HHI получила заказы на 18 судов стоимостью 900 млн долларов. Поскольку контракты включают и опционы на суда того же или близкого по характеристикам класса, общий объем заказов в апреле составит 31 судно стоимостью 1,5 млрд долларов.

Учитывая тот факт, что сейчас HHI проводит финальные переговоры о строительстве трех дополнительных судов и верфь Hyundai Mipo Dockyard (HMD) получила заказ еще на два судна, а также есть ряд новых запросов, в мае ожидается увеличение объема заказов.