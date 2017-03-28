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Балкер Рекорд Ростерминалуголь

Рекордная судовая партия Ростерминалугля

27 апреля 2017, 14:38 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 20

Отправилась в Турцию

Вечером 26 апреля АО «Ростерминалуголь» отгрузило самую большую судовую партию в истории предприятия. Как рассказали SeaNews в компании, погрузка угля проводилась одновременно на два судна – балкеры «UBC Ottawa» и «UBC Olimbus». Суда относятся к типу Post-Panamaх. Длина каждого составляет 260 метров.

«UBC Ottawa» с рекордной судовой партией объемом 111,853 тыс. тонн угля уже следует к берегам Турции. «UBC Olimbus» отправится в порт назначения 28 апреля. Как сообщили SeaNews в компании, это судно отправится в Европу.

В ходе погрузки рекордной судовой партии содержимое 677 вагонов, а это около 48 тыс. тонн угля, загружено в трюмы «UBC Ottawa» по прямому варианту – с помощью 11-й пересыпной станции (ПС-11), введенной в эксплуатацию в конце 2016 года. Всего на судно был погружен уголь, доставленный в порт в 1556 вагонах, 794 из которых – инновационные. Время погрузки балкера составило немногим больше 45 часов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 10 марта этого года. Тогда объем погрузки на судно составил 111,3 тыс. тонн.

На этой неделе, отметили в компании, на терминале был зафиксирован еще один рекорд – суточной выгрузки вагонов. С 9-00 24 апреля до 9-00 25 апреля «Ростерминалуголь» выгрузил 1050 вагонов, побив рекорд 20 апреля, когда за сутки было выгружено 1030 вагонов.

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