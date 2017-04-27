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Усть-Луга Ледовая обстановка ледоколы Капитан порта

Об итогах ледовой проводки в порту Усть-Луга

27 апреля 2017, 14:02 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 52

Рассказал капитан порта Сергей Желдыбин

Период ледокольной проводки в порту Усть-Луга продлился до 21 апреля. «Я дал распоряжение об окончании ледокольных проводок 21 апреля, – рассказал SeaNews капитан порта Сергей Желдыбин. – Было разрешено плавание маломерных и спортивных судов в связи с тем, что акватория полностью очистилась ото льда». Он добавил, что в распоряжении есть пункт, который предупреждает о соблюдении безопасности в связи с тем, что могут появляться отдельно плавающие льдины».

Как отметил С.Желдыбин, ледовая проводка в порту Усть-Луга начинается на месяц-полтора позже, чем в других портах Балтийского региона, включая Калининградский порт и, как правило, заканчивается на две-четыре недели раньше. «Это связано с географическим положением, поскольку здесь акватория более открытая, плюс меньше узких мест, где образуются припаи. Здесь достаточно все широко, открыто, – пояснил он. – Этого не скажешь, например, о Выборге, Приморске, где много островов, узкие каналы».

В порту Усть-Луга на проводке судов работал ледокол «Капитан Плахин», на подходах к порту был задействован «Владивосток». «Они периодически менялись, – уточнил С.Желдыбин. – Но особой работы у них не было, поскольку ледовая обстановка была достаточно легкой, зима мягкая, как и последние два года. Поэтому проблем с ледокольными проводками не было. Также не было никаких инцидентов, связанных со льдом».

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