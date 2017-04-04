Новая ротация фидера COSCO Shipping на Петербург

И обмен слотами с CMA CGM

COSCO Shipping меняет ротацию своего фидерного сервиса RFS на Петербург. Кроме того, рассказали SeaNews в COSCO Shipping Russia, теперь линия будет осуществлять сервис самостоятельно, без участия Yang Ming.

Новая ротация RFS с мая этого года: Гданьск – Санкт-Петербург (ПКТ, КТСП) – Котка – Роттердам – Гдыня – Котка – Санкт-Петербург (ПКТ, КТСП) – Гданьск. На сервисе задействовано три судна.

Как пояснили в COSCO Shipping Russia, меняется порт трансшипмента – вместо Гамбурга судозаходы будут осуществляться в Роттердам, основным же портом трансшипмента на Петербург будет Гданьск, в который теперь заходят океанские суда.

В Петербурге судозаходы будут осуществляться два раза в неделю, на терминалы ПКТ и КТСП, предварительно – по понедельникам и пятницам, судозаход на ПЛП снимается.

Кроме того, рассказали SeaNews в COSCO Shipping Russia, в рамках нового альянса Ocean Alliance действует обмен слотами с CMA CGM, COSCO Shipping будет брать слоты на Бронку, а CMA CGM – на ПКТ и КТСП. Эта схема начнет работать с мая – первые суда альянса приходят в Европу в начале-середине месяца.