Товарооборот в зоне деятельности Мурманской таможни

Итоги первого квартала 2017 года

В январе-марте 2017 года внешнеторговый оборот Мурманской области вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,4%, достигнув 1,36 млрд долларов США, сообщили SeaNews в Мурманской таможни,.

В том числе экспорт в регионе деятельности Мурманской таможни за первый квартал текущего года увеличился в стоимостном выражении на 17,5% и составил 1,15 млрд долларов. Импорт также вырос по сравнению с январем-мартом 2016 года на 57% — до 215,6 млн долларов. Стоит отметить, что стоимость экспортных поставок в отчетном периоде превысила стоимость импортных в 5 раз, доля экспорта составила 84,2% внешнеторгового оборота.

Основными экспортируемыми товарами в регионе деятельности Мурманской таможни по итогам первого квартала 2017 года стали металлы и изделия из них (82,35%), рыба и ракообразные (10,87%) и минеральные продукты (6,67%). Основу импорта за первые три месяца года составила продукция машиностроения (84,71%), из них доля импортируемых судов, лодок и других плавучих средств составила 79,42%. Также в число основных импортируемых товаров в регионе вошли минеральные продукты (5,54%) и продукция химической промышленности (8,39%).

Географическая направленность внешнеторгового оборота региона деятельности Мурманской таможни — это страны дальнего зарубежья. За отчетный период внешнеторговые операции осуществлялись с 47 странами. В тройку крупнейших стран-партнеров вошли Нидерланды (45,31%), Швейцария (21,88%) и Южная Корея (10,92%).