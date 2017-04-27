Рыбки, вперед!

Буксиры «Кижуч» и «Черная барабулька» пополнили флот ООО «Балтийское морское буксирное агентство»

26 апреля в порту Усть-Луга прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию самых мощных и современных в своем роде судов – буксиров «Кижуч» и «Черная барабулька». Суда мощностью 5 тыс. л.с. каждое построены международной группой Damen Shipyards Group.

Открывая церемонию, генеральный директор ООО «Балтийское морское буксирное агентство» Константин Гончаров, отметил, что «Черная барабулька» и «Кижуч» будут помогать при сопровождении и во время швартовки крупнотоннажных судов. Это азимутальные буксиры ледового класса с повышенной маневренностью, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Теперь у портовиков нет никаких ограничений в работе с газовозами и нефтеналивными танкерами.

По словам К.Гончарова, ранее агентство заказывало буксиры на заводе «Пелла». «В середине 2016 году мы попросили построить буксиры у «Пелла», но завод по некоторым причинам не мог этого сделать, и мы обратились в Damen, – рассказал он. – Новые буксиры будут обеспечивать рост грузопотока в порту Усть-Луга. Здесь будет построен завод СПГ, который в будущем приведет к увеличению судозаходов. При успешных экономических показателях БМБА планирует закупить еще два буксира».

«Наша главная задача – обеспечить безаварийные швартовки и буксировки морских судов, – сказал капитан порта Усть-Луга Сергей Желдыбин. – Я могу быть спокоен, когда знаю, что буксиры такого уровня обеспечивают безопасность швартовки судов. Да и сами капитаны оценили класс судов и понимают, что риск аварий сведен до минимума».

Региональный менеджер по продажам Damen Shipyards Петер Анссемс подчеркнул, что эти современные буксиры – первые азимутальные буксиры ледового класса проекта Damen. «Они позволят порту повысить возможности в буксирных операциях», – сказал он. Как сообщил П.Анссемс, отвечая на вопрос SeaNews, компания также построила буксиры, работающие в портах Мурманск, Новороссийск, Тамань и Магадан.

Примечательно, что все буксиры в порту носят названия рыб. Названия для новых буксиров придумали председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит и сенатор Вадим Тюльпанов. «Это была их шутка, – рассказал К.Гончаров. – «Черная барабулька» – это пиратское судно». Крестной матерью «Кижуча» стала супруга В.Израйлита Галина, «Черной барабульки» – Наталья Тюльпанова.

Освящение буксиров провел священник Свято-Троицкого Морского собора.