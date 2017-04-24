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Грузов нет, но они держатся

27 апреля 2017, 11:45 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 159

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского моря демонстрирует больше активности.
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