Задержки в Кильском канале
27 апреля 2017, 10:29 / SeaNews / Рейтинг: 128
Возможны в связи с ремонтными работами на шлюзах
По информации Team Lines, в течение апреля-мая-июня на шлюзах Кильского канала будут проводиться плановые ремонтные работы:
- В Киле на Южном шлюзе – с 18 апреля по 28 мая,
- В Киле на Северном шлюзе – с 29 мая по 28 июня,
- В Брунсбюттеле на Южном шлюзе – с 1 по 19 мая,
- В Брунсбюттеле на Северном шлюзе – с 29 мая по 9 июня.
Как отмечают в Team Lines, из-за ремонтных работ увеличивается время, которое суда проводят в ожидании прохода шлюзов. Чтобы соблюсти расписание, суда вынуждены увеличивать скорость и проводить терминальную обработку в сверхурочное время. Однако, предупреждает линия, все равно существует риск нарушения расписания из-за простоя перед шлюзами.
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!