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Линейное судоходство шлюз Кильский канал

Задержки в Кильском канале

27 апреля 2017, 10:29 / SeaNews / Рейтинг: 128

Возможны в связи с ремонтными работами на шлюзах

По информации Team Lines, в течение апреля-мая-июня на шлюзах Кильского канала будут проводиться плановые ремонтные работы:

  • В Киле на Южном шлюзе – с 18 апреля по 28 мая,
  • В Киле на Северном шлюзе – с 29 мая по 28 июня,
  • В Брунсбюттеле на Южном шлюзе – с 1 по 19 мая,
  • В Брунсбюттеле на Северном шлюзе – с 29 мая по 9 июня.

Как отмечают в Team Lines, из-за ремонтных работ увеличивается время, которое суда проводят в ожидании прохода шлюзов. Чтобы соблюсти расписание, суда вынуждены увеличивать скорость и проводить терминальную обработку в сверхурочное время. Однако, предупреждает линия, все равно существует риск нарушения расписания из-за простоя перед шлюзами.

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