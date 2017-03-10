Линейное судоходство шлюз Кильский канал Задержки в Кильском канале 27 апреля 2017, 10:29 / SeaNews / Рейтинг: 128 Возможны в связи с ремонтными работами на шлюзах По информации Team Lines, в течение апреля-мая-июня на шлюзах Кильского канала будут проводиться плановые ремонтные работы: В Киле на Южном шлюзе – с 18 апреля по 28 мая,

В Киле на Северном шлюзе – с 29 мая по 28 июня,

В Брунсбюттеле на Южном шлюзе – с 1 по 19 мая,

В Брунсбюттеле на Северном шлюзе – с 29 мая по 9 июня. Как отмечают в Team Lines, из-за ремонтных работ увеличивается время, которое суда проводят в ожидании прохода шлюзов. Чтобы соблюсти расписание, суда вынуждены увеличивать скорость и проводить терминальную обработку в сверхурочное время. Однако, предупреждает линия, все равно существует риск нарушения расписания из-за простоя перед шлюзами. Оцените статью: 0