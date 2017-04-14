Тренажерный суперцентр в Роттердаме

Один из самых больших в мире

До конца этого года в Роттердаме откроется новый морской тренажерный центр. По информации Администрации порта Роттердам, он будет одним из самых больших в мире – и самым современным.

На площади 5 тыс. кв. м будет установлено 59 тренажеров. Для их размещения будут созданы копии мостика и машинного отделения в масштабе 1:1. Так, машинное отделение, в котором будет работать 7 тренажеров займет два этажа здания.

Кроме того, будут тренажеры для буксиров, судов снабжения буровых платформ, речных судов, а также навигационные, коммуникационные тренажеры, тренажеры для отработки спасательных операций на судах, перевозящих химические грузы, сжиженный и сжатый газ и нефтепродукты.

В следующем году второй подобный центр планируется открыть в Сингапуре. Всего предполагается открыть в ведущих мировых морских хабах пять таких тренажерных центров.