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CMA CGM Инвестпроект Терминальный проект СП Индия

CMA CGM создала СП в Индии

27 апреля 2017, 09:39 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 135

Первый портовый инвестпроект линии в Индии

CMA CGM и Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ), портовый девелопер в составе Adani Group, создали совместное предприятие, которое будет оператором нового контейнерного терминала в порту Мундра. Договор подписан на срок 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Контейнерный терминал №4, которым будут совместно управлять дочерняя структура CMA CGM subsidiary CMA Terminals и APSEZ, построен с опережением графика на три месяца. Это будет единственный терминал на западном побережье Индии, способный принимать самые большие в мире контейнеровозы.

Пропускная способность терминала составляет 1,3 млн TEU в год. Длина причальной стенки – 650 м, глубина у причалов – 16,5 м, на терминале установлено 16 единиц кранового оборудования, включая 12 RTG и 4 RMG грузоподъемностью 65 тонн.

Для CMA CGM этот первый портовый инвестиционный проект в Индии. Как отметил CEO компании Родольф Сааде, CMA CGM работает в Индии три десятилетия. На Индию работают 11 сервисов линии, судозаходы осуществляются в 13 портов страны.

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